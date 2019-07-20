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Şırnak’ta dev göl keşfedildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dev göl keşfedildi. İlk defa fotoğraf karelerine giren göl, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:09
Şırnak’ta dev göl keşfedildi

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yaylarında bulunan Karacadağ Gölü ilk defa fotoğrafçıları ağırladı. Terör olayları yüzünden yıllardır gidilemeyen yaylalar yeni yeni keşfediliyor. İlçede geçen yıl açılan Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri ilkbahar aylarında Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bu güne kadar keşfedilmemiş alanlara yürüyüşler yapıyor. Gola Nısmo diye adlandırılan Karacadağ Gölü doğal olması ve kar sularıyla beslenmesi ayrı bir manzara oluşturdu. Muhteşem florasıyla doğa tutkunlarını ağırlamayı bekleyen Beytüşşebap renk şöleni oluşturuyor. İlçede doğal göller, doğal termal alanlar, tarihi turistlik yerler kaleler, rafting için uygun alanlar, yayla turizmi, mağara turizmi, kanyon turizmi, yamaç paraşüt alanlarına ev sahipliği yapıyor. Yeni açılan Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden Özgür Gükçe herkesi Beytüşşebap’a davet etti. Gökçe, "Bir yılı aşkındır bir kulüp açtık ekibimizin böyle bir bölgede faaliyet göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Her gün yeni bir alanı keşfediyoruz. Arazi yapısı oldukça elverişli olan bu yörede her türlü doğa sporu yapılabilir. Derneğimiz yeni olduğu için ekipman sıkıntımız çok. Gelecek olan doğa severleri evlerimizde ağırlarız. Yeter ki ekipmanlarıyla gelsinler gerisini biz hallederiz" dedi.

Gelecek olan misafirlerine öncülük etmeyi hedefleyen doğa tutkunları son olarak çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca binlerce kişi tarafından tıklandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:09
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