0553 313 94 23

Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel atma töreni gerçekleştirildi

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şırnak İl Müdürlüğü hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

10 Eylül 2019 Salı 16:16
Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel atma töreni gerçekleştirildi

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şırnak İl Müdürlüğü hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.


2015-2016 yılları arasında Şırnak kent merkezinde PKK’lı teröristlere karşı başlatılan operasyon sırasında yıkılan DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü binasının yerine yeni hizmet binası için temeller atıldı. Temel atma törenine, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, DEDAŞ İl Müdürü Murat Horoz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Temel atma töreninde bir konuşma yapan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “2015 yılında Şırnak’ta yaşanan olaylarda binamız çok ciddi zarar gördü ve yıkıldı. Sonrasında biz değişik yerlerde hizmet sunduk. Şırnak için ve Şırnak’ın gelişmesi için, bir süreklilik arz etmesi için yeni hizmet binamızın yeniden yapılmasına karar verdik. Gerekli ödenekler tahsis edildi. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alan üzerine yapıyoruz. Gelecek yıl Haziran ayında inşallah yeni binamızda hizmet vermiş olacağız. Şirket olarak buraya 10 milyon liralık bir yatırım yapmış olacağız. Şırnak için güzel bir yatırım olacak" dedi.


Konuşmaların ardından Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Ali Koç'a görev!
    1. UEFA'dan Ali Koç'a görev!
    2. FETÖ’cü öğretmen yakalandı
    3. Aşure günü faciaya dönüştü: 31 ölü!
    4. Ayvalık’ta 40 mülteci yakalandı
    5. Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı
    6. Saldırıya uğrayan servis sürücüsü..
    7. SP’li belediye meclis üyeleri istifa..
    8. Başkan Say’dan Başkan Özhaseki’ye..
    9. "Cammu Keşmir, gezegenin en büyük..
    10. Ürgüp’te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli..
    11. Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 3..
    12. Manavgat’ta sahte içki operasyonu
    13. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir..
    14. Jandarma köy yollarında denetim yaptı
    15. USET yol yapım çalışmalarında sona..
    16. Aksalur’da asfalt çalışmaları hız..
    17. İl Jandarma Komutanı Erol, Nevşehir..
    18. Bakanlık açıkladı! 2 terörist öldürüldü
    19. Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına..
    20. Bolu’da okul servislerine 9 bin lira..
    21. 2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman..
    22. Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu
    23. Uluslararası Tahsilat El Kitabı’nın..
    24. Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel..
    25. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi
    26. Katil Esed yine sivilleri vurdu!
    27. ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği
    28. Burkina Faso'da askeri birliğe..
    29. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    30. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!