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Aktüel

Şırnak'ta bir kamu görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma

Valilik: - "Kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış, soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:46:47 -
Şırnak'ta bir kamu görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilen bir kamu görevlisinin gözaltına alındığını, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda, Yeni Mahallede vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir kişinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

"Olay yerinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli tahkikat başlatıldı. Şahıs gözaltına alınmış, adli ve idari soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır."

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