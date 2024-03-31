Şırnak’ta AK Parti yeniden kazandı

Şırnak'ta 31 Mart 2019'da Şırnak'tan belediye başkan adayı olan ve Mehmet Yarka 19 bin 718 oy ile oyların yüzde 61,70'ini alarak kazanmıştı. HDP adayı Hişar Osal 11 bin 194 oy ile oyların yüzde 35'ini almıştı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti adayı Mehmet Yarka, DEM Parti Belediye Başkan adayı Turan Saltan arasında seçimin ilk dakikalarında kıyasıya mücadele vardı. Sandıklar açıldıkça AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka'nın kazandığı oy oranları artmaya başladı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 47'sini alarak yeniden başkan seçilirken, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Turan Saltan ise oyların yüzde 41'ini aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar sanat sokağında bulunan seçim ofisinde vatandaşlarla kutlama yaptılar.

Havai fişeklerin atıldığı, halayların çekildiği kutlamada silah sıkılmaması için uyarılar yapıldı.

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Yeniden Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka; "Gençlerin umuduyum, gençlerin abisiyim, Gençlerin babalığını yapacağım. Çünkü bu gençler seçim süreci boyunca beni yalnız bırakmadı. Sizlere minnettarım gençler. Başımın tacısınız gençler. Bugün yaklaşık 2,5 aya yakındır. 31 mart 2024 seçimlerinin kutlamalarını yaptığımız seçim ile tekrar belediye başkanı seçildim. Son dönemlerde 2 dönem belediye başkanlığı yoktu. Onuda tattırdınız. Çünkü Şırnak'a yapacağımız hizmetlerin bir kısmı yarım kalmıştı. Bunu her platformda söylüyordum. İnanın mesele Mehmet Yarka, Arslan Tatar değil. Mesele İbrahim erkan meselesi değil. Tek mesele Şırnak. Çünkü sizler herşeyin en güzeline layıksınız. Dün burada bir buluşma vardı. O zaman söylemiştim. Silahlar sıkılmasın, silahlarımız zılgıt olsun. Sizlerden rica ediyorum. Hiçbir taşkınlık yapmadan evlerinize gidin. Arkadaşlar bugün Şırnak'ın kaybedeni yok Şırnak'ın kazananı var. Şırnak kazandı. Seçim sonuçları birazdan resmi sonuçlar hemen hemen bitecek. Allah nasip ederse mazbatamızı alınca tekrar sokak sokak hizmetlerimize devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi bize oy veren oy oy vermeyen başımızın tacıdır" dedi.