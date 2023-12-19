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Yerel Şırnak’ta 65 yaşındaki kadından duygulandıran davranış
Yerel

Şırnak’ta 65 yaşındaki kadından duygulandıran davranış

Yeniakit Publisher
2023-12-19 13:52:00 -
Şırnak’ta 65 yaşındaki kadından duygulandıran davranış

Şırnak’ta 65 yaşındaki Sakine Talayhan, Gazze’ye ulaştırılması için tek ziynet eşyası olan altın yüzüğünü Umut Kervanı Vakfı aracılığıyla bağışladı.

Şırnak’ta 65 yaşındaki Sakine Talayhan, Gazze’ye ulaştırılması için tek ziynet eşyası olan altın yüzüğünü Umut Kervanı Vakfı aracılığıyla bağışladı.

Siyonist işgalci rejimin Gazze soykırımı devam ederken, İslam dünyasında başlatılan yardım kampanyalarına destek büyüyor.

Şırnak’ın İdil İlçesi Kozluca köyünde ikamet eden Sakine Talayhan da tek ziynet eşyası olan altın yüzüğünü, başlatılan kampanya kapsamında Gazze’ye bağışladı.

Bir kuyumcuda yüzüğünü bozduran Talayhan, bedelini Gazze’ye ulaştırmak adına Umut Kervanı Vakfı İban Numarasına yatırdı.

Yüzüğünü Filistin’e bağışladığını dile getiren Sakine Talayhan, "Yüzüğümü Filistin’e bağışladım. Ebu Ubeyde 'canımızı Filistin uğruna feda ederim' dedi. Elimden gelen yüzüğümü feda etmektir. Allah kabul etsin. Gazze halkına selamlarımı iletiyorum. Allah Gazze’ye zafer nasip etsin inşallah. Allah şehadet ve zaferi bizlere nasip etsin. Ciğerimiz yandığı gibi o zalimlerin de dünya ve ahirette ciğeri yansın." dedi.
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