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Şırnak’ta 15 gün boyunca kitlesel etkinlikler yasaklandı

Şırnak’ta 15 gün boyunca, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, oturma eylemi, mezar başı anma, kitlesel cenaze namazı gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
Şırnak’ta 15 gün boyunca kitlesel etkinlikler yasaklandı

Şırnak’ta 15 gün boyunca, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, oturma eylemi, mezar başı anma, kitlesel cenaze namazı gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.


Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada,Kurban Bayramı, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere provokatif amaçlı eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği, yasal olarak başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına çıkarak şiddet içerikli eylemlere dönüşebileceği, karşıt görüşlü şahıs veya kurumlarca düzenlenmesi muhtemel etkinliklerin provoke edilerek ilimizdeki mevcut huzur ve güven ortamının bozulabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, “15 Ağustos 2019 günü Siirt/Eruh ve Hakkari/Şemdinli ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün ilk silahlı eylemlerinin yıldönümleri olması sebebiyle ve son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde eylem kapasitesi oldukça düşen terör örgütü ve örgüte müzahir şahıslarca milli birlik, bütünlük ve kardeşliğimizin pekiştiği 11-14 Ağustos 2019 tarihlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramı, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere provokatif amaçlı eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği, yasal olarak başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına çıkarak şiddet içerikli eylemlere dönüşebileceği, karşıt görüşlü şahıs veya kurumlarca düzenlenmesi muhtemel etkinliklerin provoke edilerek ilimizdeki mevcut huzur ve güven ortamının bozulabileceği değerlendirilmiştir. Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden mahalli idari organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve herhalde valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, oturma eylemi, mezar başı anma, kitlesel cenaze namazı vb. etkinliklerin Şırnak il merkezimiz ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
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