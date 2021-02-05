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Gündem Şırnaklı anneler 22 haftadır HDP önünde
Gündem

Şırnaklı anneler 22 haftadır HDP önünde

PKK’lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleriyle sivil toplum kuruluşu üyeleri her perşembe sürdürdükleri HDP protestosuna dün de devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:13:00 -
Şırnaklı anneler 22 haftadır HDP önünde

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, “Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir”, “Kahrolsun PKK” sloganları attı. Oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek, evladı Metin’in piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Hep fakir çocukları kaçırıldı

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP’den istemek için her perşembe eylem yapacağını dile getiren Üstek, “Oğlumu fakirim diye dağa kaçırdılar. Hiçbir zenginin çocuğu dağda değil” dedi.

Eyleme katılan ve Diyarbakır’da bir ailenin daha çocuğuna kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, 22 haftadır evlatlarını HDHP’den isteyen annelere her zaman destek vereceklerini söyledi.

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