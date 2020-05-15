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Şırnak'ın Besta bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:09:37 -
Şırnak'ın Besta bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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