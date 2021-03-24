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Ekonomi Şırnak’a yatırımda tersine göç yaşanıyor
Ekonomi

Şırnak’a yatırımda tersine göç yaşanıyor

Terörün gölgesinden kurtulan Şırnak’a yatırımda tersine göç yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 11:04:00 -
Şırnak’a yatırımda tersine göç yaşanıyor

Pek çok firma Hükümet tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kalkındırmak için hayata geçirilen teşvik uygulamasından da faydalanan 93 firma, yatırımlarını terörden arındırılan Şırnak’ta yer alan organize sanayi bölgelerine (OSB) taşıdı. Şehirde 5 senedir devam eden, 977 ailenin ekmek yemesine imkân tanıyan yatırımlardan 61’i pandemiyle mücadelenin yoğun yaşandığı son bir yılda gerçekleşti.

Hükümete teşekkür

Girişimci Ahmet Yurdakul, daha önce terör saldırılarından ötürü Şırnak’tan İstanbul’a gitmek zorunda kaldığını belirterek, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla Cizre ilçesinde tekstil fabrikası açtığını söyledi. “İyi ki Şırnak’a gelmişiz. Burada 100 çalışan istihdam ediyoruz. Çalışanların yüzde 90’ı kadın” diyen Yurdakul, memleketine yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yurdakul, hükümetin kendilerine destek verdiğine dikkat çekerek, “Devletimiz bize sahip çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İstihdamı arttıracak

Cizre OSB’de tekstil fabrikası kuran Mehmet Nuri Buzdağ ise “Daha önce terör saldırıları nedeniyle bölgede yatırım yapmada ticari anlamda çekincemiz vardı. Bu çekincemiz giderildi. Bölgede huzurun sağlanmasının ardından memleketimizde yatırım yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

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