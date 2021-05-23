Şırnak terörle değil kültürel faaliyetleri ile anılıyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Daha önce terör olayları ile anılan Sırnak artık kültürel faaliyetleri ile ön plana çıkıyor. Şırnak’ta düzenlenen ’Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’nın final müsabakalarına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Cudi Cup Tenis Turnuvası / Şırnak başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcularımızla birlikteyiz. Bu turnuvada bahar var, iyilik var, mutluluk var, gençlik var. Hep birlikte sporun iyileştirici gücünü ülkemize yaymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.