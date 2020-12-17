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Gündem Şırnak sokaklarında 'Kahrolsun PKK' sloganları! Pişkin HDP'liler bakın ne yaptı!
Gündem

Şırnak sokaklarında 'Kahrolsun PKK' sloganları! Pişkin HDP'liler bakın ne yaptı!

17 Aralık Perşembe gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:38:00 - 2020-12-17 19:41:33

17 Aralık 2020 Türkiye gündemi

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. Bütçe teklifi görüşmeleri Cuma günü oylanacak. TBMM Genel Kurulu, Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin oylanmasından sonra 2021 yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri üzerinde görüşmelere geçecek.

16 Aralık 2020 Türkiye gündemi

16 Aralık 2020 Çarşamba gününe ait koronavirüs tabloları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 205 bin 397 test yapıldı. 29 bin 718 yeni vaka, 4 bin 893 de yeni hasta tespit edildi. 16 Aralık 2020 Çarşamba günü 240 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Şırnaklı anneler HDP binası önünde buluştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Acılı anneler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Pişkin HDP'liler ise parti binasından açtıkları sesle annelerin sloganlarını bastırmaya çalıştı.

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevden alındı

İki hemşireyi cezalandırma yöntemi ile tepkileri üzerine çeken Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevden alındı.Hastanede görevli iki hemşireye 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim. Ben salağım.' yazdıran başhekim Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevden alındı. Gelişmeye ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

 

 

 

 

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