Şırnak şehidini 5000 kişi uğurladı

Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Er Baki Afşar'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çorum'a gönderildi. Askeri uçakla Amasya'nın Merzifon Havaalanı'na gelen cenaze, dün gece karayoluyla Çorum'a getirildi. Bu gün, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan dualarla alınan şehit Piyade Er Afşar'ın cenazesi ilk olarak Gülabibey Mahallesi Bağcılar 17'nci Sokak'taki baba evine götürüldü. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından şehidin cenazesi, cenaze töreni için Akşemseddin Cami'ine götürüldü.



Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Şahin Kılıçarslan, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Cami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bürokratlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.