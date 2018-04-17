Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şenoba beldesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hz. Ömer Camisi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, öz geçmişinin okunması, cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Binlerce kişinin katıldığı törende "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, tekbirlerle mezarlığa yürüdü. Çınarlı Mezarlığı'na getirilen Çelik'in cenazesi, dualarla toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tören öncesi şehidin eşi Nazlı Çelik'i arayarak başsağlığı diledi.

Törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, cenazenin kaldırıldığı caminin önündeki Kışla Caddesi'nin isminin "Şehitler Caddesi" olarak değiştirildiğini söyledi.

Cenaze törenine şehidin çocukları Furkan (16), Fatma (13), Zeynep Çelik (3), Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Şırnak'ın Şenoba beldesi Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda üç asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.