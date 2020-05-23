Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’dan önemli açıklamalar: Milli mücadele savaşı veriyoruz

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, koronavirüsle mücadele kapsamında kentte alınan önlemleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlattı. Başkan Yarka, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile ulusal düzeyde verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam ederken biz de bu süreci en az zararla atlatmak ve halkımızın ihtiyaçlarını temin etmek için Şırnak Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı halkımızın hizmetine sunduk." dedi.

'Adeta bir milli mücadele savaşı veriyoruz'

"Valiliğimiz öncülüğünde ilimizdeki diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla kenetlenerek adeta bir milli mücadele savaşı veriyoruz." diyen Başkan Yarka, "Sayın Valimiz Ali Hamza Pehlivan, kararlı ve etkin bir şekilde bu sürece Şırnak'ta liderlik etmektedir. Biz de sayın Valimizin başkanlığında İl Pandemi Kurulu olarak koronavirüsle kararlı ve titiz bir mücadelenin şart olduğunu personellerimize ve vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Bu mücadelemizin başkahramanları, bayrak taşıyıcıları sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere yediden yetmişe bütün Şırnaklılar uyarılarımıza kulak verdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına riayet konusunda özen gösterdiler. Bunun için ayrıca Şırnaklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

'Teröre karşı sosyal belediyecilikle yaraları sarıyoruz'

PKK terör örgütünün geçmiş yıllarda Şırnak'a büyük zarar verdiğini belirten Başkan Yarka, "Biliyorsunuz ki ilimiz önceki yıllarda hain terör örgütünün ciddi yıkımlarına uğradı. Bunun neticesi ilimiz için ağır oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı mücadelesi ve liderliği ile Şırnak'ta terörün yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Şırnak'ın genç nüfus oranı Türkiye sıralamasında ikinci sırada olmasına rağmen yatırımcı gelmediği için iş imkânı çok kısıtlı ama şükürler olsun ki güvenliğin tesis edilmesiyle şehrimiz artık Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden biri ve bütün büyük şehirlerimizden daha güvenli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." diye konuştu. Terörün verdiği tahribat nedeni ile Şırnak'ta işsizlik oranının yüksek olduğunu söyleyen Başkan Yarka, şöyle konuştu:

'Şırnak'ta çalmadık kapı bırakmadık'

"Şırnak Belediyesi olarak; Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)ıın Hadis-i Şerif'inde buyurduğu; 'Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi Mü'min değildir.' sözünü hep hatırlayarak, ulaşılmadık tek ihtiyaç sahibi aile bırakmayacağımızı ifade ettik. Bu sorumlulukla ekiplerimiz, gece gündüz, yağmur çamur demeden bütün mahallelerimizi tek tek gezdiler. Mahalle muhtarlarımızla tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak gerekli yardımları ulaştırdılar."

'Vefa Destek Grubumuz 24 saat esası ile çalışıyor'

"Covid-19 ile mücadele ederken elbette sosyal belediyecilik sorumluluğumuzu da unutmadık. Bu vesileyle Şırnak Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile Şırnak Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz için; 6 bin gıda kolisi, taze Et (Ramazan ayı boyunca her gün 300 kg olmak üzere), un, çocuk ihtiyaçları paketi (çocuk bezi, ıslak mendil, süt ve mama), koruyucu bez maske, siperlik plastik maske ve hijyen paketi (kolonya, maske, anti bakteriyel sabun, eldiven) dağıtımlarına devam ediyoruz."

'Sağlık çalışanlarımızın hizmetindeyiz'

Sağlık çalışanlarının sürecin en önemli kahramanları olduğunu ifade eden Başkan Yarka, "Bu süreçte en çok yıpranan sağlık çalışanlarımız oldu. Bu nedenle onlara ne kadar minnet duysak azdır. İnanır mısınız ben yüzümde maskeyle 30 dakika ancak durabiliyorum. Sağlık çalışanlarımız ise maskelerini yüzlerinden hiç çıkartamıyorlar. Sağlıkçılarımız bizler için canlarını hiçe sayarak mücadele ediyor. O yüzden her sağlık çalışanını bir kurtuluş savaşı kahramanı olarak görüyorum. Sağlıkçılarımızın vakalara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmelerini sağlamak amacıyla belediyemiz tarafından hizmetlerine sunulmak üzere 6 adet minibüs tahsis ettik." şeklinde konuştu.

'Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor'

Koronavirüsle mücadelede hijyenin önemine vurgu yapan Başkan Yarka, "Covid-19 virüsünün ülkemizde tespit edildiği ilk günden beri ekiplerimiz halkın ortak kullandığı her yeri aralıksız olarak dezenfekte ediyor. Zabıta ekiplerimiz mobil anons aracımızla sık sık 'sosyal mesafe' uyarısı yapıyor. Şırnak Emniyeti ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz; market, kasap, fırın gibi gıda satış noktalarına sık sık teftiş uyguluyor. Ayrıca sokak, cadde ve pazarlarda vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz." dedi.

Süreçle mücadelede yaşlı vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını belirten Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sözlerine şöyle devam etti:

"Sürecin en riskli grubu 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ayrı bir özen gösterdik. Onların beden sağlığını düşündüğümüz gibi ruh sağlıklarını da düşünmek zorundayız. Öncelikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tespit ederek evlerine hijyen paketleri ulaştırdık. Onlara moral vermek için de her fırsatta yanlarında olduğumuzu belirttik. Ekiplerimizle birlikte kapılarını çaldık.

Telefon açarak ihtiyaçlarını sorduk. Uzman ekiplerimizle onları rehabilite ettik."

'Sayın Sağlık Bakanımızın 'evde kalalım' çağrısını yineliyoruz'

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkemizin bütün kurumları koronavirüsle mücadelede kararlılıkla çalışıyor. Tüm bu emeklerin boşa çıkmaması adına sayın Sağlık Bakanımız gibi ben de 'evde kalalım' diyorum. Bu vesile ile de tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."