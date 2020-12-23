“Şirketlerin aktif büyüklüğü yaklaşık 68 milyar TL’ye ulaştı”

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal,, İstanbul’un 5 ilçesinde yapılacak 6 okulun temel atma törenine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini, bu manada aslında TMSF’de bir eksen kayması olduğunu söyledi.

40 bin 580 çalışanımız var

Bugün bu şekilde 803 şirket bulunduğunu ve bunların yaklaşık 650’sinin faal olduğunu bildiren Gülal, “Bu şirketlerin aktif büyüklükleri hemen hemen 68 milyar TL seviyesine, öz kaynak büyüklükleri yine 29 milyon TL seviyesine ulaştı ve bugün itibarıyla 40 bin 580 çalışanımız var. Tabii biz bu yapıyı devraldığımız andan itibaren dedik ki bunların her biri birer milli servet, dolayısıyla bize milletimizin emaneti. Bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak, bu şirketler istihdam oluşturmaya, katma değer üretmeye devam edecekler felsefesiyle ve basiretli tüccar anlayışıyla bu şirketlere yaklaşık 4,5 yıldır vaziyet ediyoruz. Bu manada elhamdülillah bu şirketler, bu süreçte aktif olarak yüzde 60 seviyesinde büyüdü” ifadelerini kullandı.

6 okul 2021'de açılacak

2020’de sosyal sorumluluk projelerine aktarılan nakdi destek miktarının 115 milyon TL olduğunu ifade eden Gülal, çocukların eğitimiyle ilgili bir proje dolayısıyla bir araya gelmekten dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Gülal, “İnşallah tüm imkanlarımızı seferber etmek suretiyle bu 6 okulumuzu, 2021-2022 eğitim yılı başında Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Diyoruz ki gayret bizden, tevfik Allah’tan…” şeklinde konuştu.