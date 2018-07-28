Şirketlerde kar baharı

NEVZAT ORBAY

Üretimden ihracata, teknolojiden enerjiye pek çok alanda faaliyet gösteren şirketler, 2018 yılının ikinci çeyreğinde de cirolarını yükselterek kârlılıklarını artırdılar.

Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell, 2018’in ilk yarısında gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdürdü. Turkcell, grup bazında 9 milyar 867 milyon TL ile şirket tarihinin en yüksek 6 aylık gelirine ulaştı. Şirket, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârda (FAVÖK) ulaştığı 4 milyar 156 milyon TL’lik tutar ile yeni rekorunu kırdı. Yılın ilk 6 aylık döneminde net kârı 916 milyon TL olan Turkcell’in bu yılın ilk çeyreğinde 501 milyon TL olan net kârı ise ikinci çeyrekte 415 milyon TL olarak gerçekleşti.

TT’DEN 1,4 MİLYARLIK KÂR

Türk Telekom’un, 2018 yılı ilk 6 ay finansal ve operasyonel sonuçlarına hızlı büyüme, yüksek faaliyet kârlılığı ve rekor abone kazanımı damga vurdu. 2018’in ilk yarısında, son 10 yılın en iyi ilk 6 ay abone kazanımı sağlayan Türk Telekom’un 30 Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı 1,9 milyon artışla 43,5 milyona yükseldi. 2018’in ilk 6 ayında yıllık yüzde 9,4 büyüme ile 9,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 21,6 artarak 3,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un net kârı yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre oldukça güçlü bir şekilde yüzde 25 artışla 1.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

VODAFONE MORAL VERDİ

Vodafone Türkiye ise Nisan-Haziran 2018 arası dönemi kapsayan 2018-2019 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2018-2019 mali yılının birinci çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri çift haneli olarak büyümesini sürdürdü. Yaklaşık 2.5 milyar TL’ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü.

GÖZLER THY’DE

Türk Hava Yolları’nın (THY) 2018 yılı ikinci çeyrek mali tablolarını 8 – 10 Ağustos’da açıklaması bekleniyor. THY’nin geçen yılın ikince çeyreğindeki 194 milyon TL net zarara karşın bu yılın ikinci çeyreğinde operasyonel performansındaki iyileşme ve kur farkı gelirleri nedeniyle 1 milyar 400 milyon TL net kâr açıklamasını bekleniyor. Ekonomistler, güçlü yolcu trafiği ile artan bilet fiyatları satışlarının gelirleri yukarı çekerek THY’nin ikinci çeyrekte yolcu trafiğindeki yüzde 10 artış, artan bilet fiyatları ile kurun olumlu etkisi nedeniyle yıllık bazda yüzde 46 artış ile 13 milyar 700 milyon TL satış geliri elde edeceği tahmin ediliyor. THY’nin çözüm ortağı Boeing’de ikinci çeyrek sonuçlarında güçlü gelir artışıyla ciro beklentisi yükseldi. GKGMİ hisse başına kazanç 3,73 dolar, hisse başına esas faaliyet kazancı GKGMİ dışı 3,33 dolar olarak gerçekleşti.

BOYDAK BEKLENTİLERİ AŞTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BoydakHolding de yılın ilk yarısında hedeflenen büyümenin üzerine çıktı. Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, 2018 yılının 2’inci çeyrek sonuçlarının umut verici olduğunu söyledi.

Boydak Holding’i bilinen en modern metotlarla ve şeffaf bir şekilde yönettiklerini belirten Ertekin, “2018 yılı ilk 6 ay hedef büyüme oranını yüzde 7 olarak açıklamıştık. İlk 6 ayda gerçekleşen büyümemiz yüzde 7,41 oldu. 2017 yılının ilk 6 ayında konsolide ciromuz 4,3 milyar TL iken 2018 yılı ilk 6 ayında konsolide ciromuz 4,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yıl sonu konsolide ciro hedefimiz 9,7 milyar TL ve 2018 yıl sonu ihracat hedefimiz 420 milyon dolar."

TEMEL SORUN: MALİYET ARTIŞI

Yılın ikinci çeyreğinde kâr açıklamasında bulunamayan şirketlerin en temel sorunu ise kur ve maliyetlerdeki artış oldu.

YENİ KABİNE UMUT VERDİ

Şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarında hükümetin erken seçim kararı almasının etkili olduğu belirtiliyor. Seçim kararının piyasaları rahatlattığına dikkat çeken ekonomi çevreleri, yeni hükümet sistemi ve yeni kabinenin piyasalara moral verdiğini ve üçüncü çeyrek bilançolarına bunun yansımalarının olumlu olacağını ifade ediyorlar.

RENAULT GRUBU'NDAN KISKANDIRAN KARLILIK

Otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen Renault Grubu satışlarını artırdı.

2018 yılının ilk yarısında Renault Grubu’nun satış rakamları, yüzde 9,8 artış kaydederek 2,07 milyon adede ulaştı. Grup’un cirosu ilk yarıda yüzde 1.4 oranında artarak 29 milyar 957 milyon avroya ulaştı. Grup’un faaliyet kârı, 2017 yılının ilk yarısındaki 1 milyar 820 milyon avroya karşılık cironun yüzde 6.4’üne denk gelen 1 milyar 914 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. Grup faaliyet geliri geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 1 milyar 789 milyon avroya kıyasla 1 milyar 734 milyon avro seviyesinde seyretti. Bu düşüşün yeniden yapılanma için ayrılan karşılık nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn, “Grup, dalgalı bir ekonomik ortamda ilk yarıyılda rekor bir karlılığa ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.