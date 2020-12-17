Şirketler önemli dönemeçte! Patronlar ortak ve sermaye arayışındalar

Buğra Kardan

Corona virüsü (Covid-19) tedirginliği, irili ufaklı firmaları sıkıntıya sokuyor. Gelirleri gitgide daralan firmalar, hayata bağlanmak için gerekli her önlemi alıyor.

Fon temin ediliyor

Patronlar da fon temin ederek veya yatırım alarak mali yapılarını güçlendiriyorlar. Bir yandan ortak buluyor diğer yandan mega projelere dahil oluyorlar. Ekonomistler, reel sektörün önemli bir dönemeçten geçtiğini kaydediyorlar. İlaveten şu ifadeleri kullanıyorlar: “Bundan böyle malikler veya ortaklarca şirketlere sermaye koyulmalıdır. Yeni payidarlar bulunmalı ve yatırımlar alınmalıdır. Yabancılarla el el verilmelidir. Tabii bu dönemde hükümetin devreye alacağı makro ve mikro reformlar yakından takip edilmelidir. Reformların bir program dahilinde yapıldığı, yönlendirici olduğu takdirde firmaların kuvvetlerine kuvvet katacakları unutulmamalıdır.”

Ekonomi kapatılmamalı

Şirket yöneticileri ise yatırımların önünü açacak adımlar atılmasını talep ediyorlar. Yöneticiler, şunları kaydediyorlar: “Covid-19’a karşı korunmamız için teşviklerden ve vergi indirimlerinden yararlanmamıza imkân tanınmalıdır. Kredi tedarik etmemiz kolaylaştırılmalıdır. Ekonomi kapatılmamalıdır. Fabrikaların ve ticarethanelerin kepenkleri indirilmemelidir. Pandemi önlemleri çerçevesinde kapatılan müesseselere de yardımda bulunulmalıdır.”

Kredi stoku arttı

Öte yandan kredi stoku, geçen ay itibarıyla 3 trilyon 470 milyar liraya dayandı. 2019’un aynı döneminde 2 trilyon 465 milyar lira olan stok, 1 trilyon 3 milyar lira (yüzde 40.7) arttı. Bu artış, üretim ile ihracatın ivmelenmesini ve ekonominin V şeklinde toparlanmasını mümkün kıldı. İktisatçılara göre ekonomi yönetiminin pandemiye karşı aldığı en önemli tedbir, rahat şekilde kredi temin edilmesinin önünü açmaktı. Bu hamleyle hem şirketlerin sıkıntılarını atlatabilmeleri, borçlarını döndürebilmeleri hem de tüketimin teşvik edilerek ekonominin büyütülmesi amaçlandı. Amaç iyi ama yine de dikkatli olmakta ve ülkenin kredi balonuyla karşı karşıya kalmaması için önlem almakta fayda var