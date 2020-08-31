Şirketi kapatmadı palavraya devam ediyor! Avrasya Araştırma şirketinden komik ‘anket’

2017’deki Anayasa değişikliği referandumunda “ ‘evet' çıkarsa, şirketi kapatıp gideriz” diyen ancak referandumdan ‘evet’ çıkınca çark edip şirketi kapatmayı göze alamayan CHP yandaşı Avrasya Araştırma Şirketi yine yalan yanlış sonuçlar açıklamaya ve toplumu yanlış bilgilendirmeye devam ediyor.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı düşük oy alacakmış gibi gösterme sevdasından vazgeçmeyen sözde araştırma şirketi her tahminin de rezil olmaktan bıkmadı. Güç kaybedeceğini iddia ettikleri her seçimden Erdoğan ve AK Parti güçlenerek çıktı.

Millet İttifakı’nı gazlamaya devam

Avrasya Araştırma Şirketi'nin ağustos ayında gerçekleştirdiği sözde anketin sonuçlarını yayınladı.

Sözde anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki seçimlerde aday olması durumunda yüzde 37.2 oy alacak.

Ankete katılanlara, “Bu pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi.

CHP yandaşı şirketin açıkladığı sonuçlara göre AK Parti yüzde 36.9 oy alırken MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.1 olarak gösterildi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 43...

Cumhur İttifakı’nın oy oranını düşük gösteren yandaş şirket Millet İttifakı’nın ise oylarını yükseltti. Sözde ankete göre Millet İttifakı'nda ise CHP yüzde 28.1 oy oranına sahip olurken İYİ Parti ise barajı geçerek yüzde 11.4 oy alıyor. Diğer partilerin oy oranı ise sırasıyla HDP yüzde 10.6, DEVA Partisi yüzde 2.7, Gelecek Partisi yüzde 2.6, Saadet Partisi yüzde 0.4...