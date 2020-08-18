Şirket ortakları kendi işyerlerinde SSK’lı olabilir mi?

İstisnası bulunmakla birlikte genel kurala göre SSK statüsünden emekli olma hakkı kazanmak Bağ-Kur statüsünden emekli olma hakkını kazanmaya göre daha avantajlıdır. Bir anlamda SSK emeklisi olmak Bağ-Kur emeklisi olmaya göre daha kolaydır.

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların SSK emeklisi olabilmeleri için 5000 gün ila 5975 gün arasında prim ödemesi yeterli iken Bağ-Kur emeklisi olabilmeleri için kadın için 7200 gün erkek için ise 9000 gün prim ödenmiş olmaları gerekiyor. İleri yaştakiler için emeklilik olarak isimlendirilen kısmi emeklik şartlarında da SSK’lılar 3600 gün primle emekli olabilmekte iken Bağ-Kur sigortalılarının en az 5400 gün prim ödemeleri gerekiyor.

SSK sigortalılarının Bağ-Kur’lulara göre daha az prim ödeme yanında daha erken yaşta emekli olma hakları da vardır. SSK için emeklilikte yaşı belirleyen unsur ilk defa sigortalı olunan tarih iken Bağ-Kur için emeklilik yaşı için belirleyici olan 1 Haziran 2002 tarihine kadar ödenen prim ödeme gün sayısıdır. Prim ödeme süreleri arasında boşluk bulunanlar Bağ-Kur’dan daha ileri yaşta emekli olabiliyor..

Limitet şirket ortakları ile ortağı olduğu anonim şirketin yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin, ortağı bulundukları bu işyerlerinden SSK sigortalısı olabilmeleri için bazı şartların sağlanması gerekiyor.

Esas itibariyle bir kimsenin aynı anda birden fazla sigortalılık türünü kapsayacak şekilde çalışması mümkündür. Gerçekten bir kişi aynı anda hem iş sözleşmesine göre çalışabildiği gibi herhangi bir ticari faaliyeti nedeniyle vergi mükellefi ya da şirket ortağı olabilir. Kişinin aynı anda birden fazla sigortalılık türünü kapsayacak şekilde çalışması halinde hangi kapsamdaki sigortalılığa üstünlük tanınacağı 1 Mart 2011 tarihinden önceki süreler için önceden başlayan sigortalılığa geçerlilik tanınır ve kesinti oluşmadığı sürece sonradan başlayan sigortalılık devreye girmez.

5510 sayılı Kanunun 53. Maddesinde değişiklik yapılan 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere, kişinin ticari faaliyette bulunduğu dönemler içinde başka bir işyerinde çalışması halinde SSK sigortalılığı geçerli sayılmakta bu dönemlerde Bağ-Kur sigortası beklemeye alınmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce bir işçi bir limitet şirkette veya SSK sigortalısı iken bu SSK’lı olarak çalıştığı şirketten hisse alırsa kesinti oluşmadığı sürece ortak olduğu şirketteki SSK bildirimi geçerli olmaktadır. Ancak bu durum oluşmamışsa yani kişi şirketin kurucu ortağı ise yada sonradan ortak olup ortak olduğu şirkette ortaklıktan önce başlamış bir SSK sigortalılığı yoksa bildirilen SSK sigortası geçerli sayılmamaktadır.

Böylesi bir durumun hukuki sonucu ne oluyor. Yani bir kimse Bağ-Kur sigortalısı olması gerekirken kendini ortak olduğu şirketten SSK’lı bildirmiş olsa ne yapılıyor. Öncelikle şirket ortaklık tarihi itibariyle Bağ-Kur kaydı açılıyor. Bildirilen SSK iptal ediliyor. Yatırılan SSK primi de Bağ-Kur borcuna aktarılıyor.

Burada sigorta prim günü açısından bir kayıp bulunmuyor. Ancak sigorta statüsü değiştiğinden beklenen SSK emekliliği bir gecikmeye uğrayabiliyor. Böyle bir gecikme yaşanmaması adına hatalı sigortalılık ilişkisi kurulanların şimdiden bunun düzeltilmesi için SGK’ya başvuru yapmaları menfaatine olur. Ayrıca SSK emeklisi olma adına ortak oldukları şirkette değil de bir başka şirkette çalışma halinde geçerli sayılan SSK hizmetlerine hak kazanmanın mümkün olacağı hatırdan çıkarılmamalı.