Şirket ortakları Bağ-Kur sigortalısı olur

SORU: 18 yıldan bu yana SSK’lı çalıştığım limitet şirketten 4 ay önce yüzde 30 hisse alarak ortak oldum. Emekliliğime sekiz ay var. Şirketten hisse aldığım için SSK sigortalılığıma zarar gelir mi?

Murat U.

CEVAP: Limitet şirket ortaklarıBağ-Kur kapsamında sigortalı sayılır. Şirket ortakları ortak oldukları şirketten de SSK’lı bildirilemezler. SSK’lı bildirseler de bu SSK geçerli olmaz. Şirketten hisse aldığınız günden itibaren Bağ-Kur kapsamında açılış yaptırıp kendi priminizi kendiniz ödemelisiniz. Kendinizi boş yere ortak olduğunuz şirketten SSK’lı bildirtmeyin çünkü bu SSK ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu geçerli sayılmayacak. Eğer böyle bir hata yapmışsanız önce Bağ-Kur kaydı açtırın. Sonra SSK statüsüne ödenen primlerinizi Bağ-Kur borcunuza mahsup ettirin ve emeklilik yaşını doldurana kadar Bağ-Kur primlerini ödemeyi sürdürün. Emeklilik yaşınız dolana kadar ödenecek Bağ-Kur priminiz 1260 günü bulmayacağından yine SSK statüsünden emekli olacaksınız. Yeter ki, emeklilik müracaat tarihinde Bağ-Kur prim borcunuz bulunmasın.