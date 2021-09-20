Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı nereden geçiyor? Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı durakları nerede?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'na, Osmangazi Köprüsü’nden sonra şimdi İstanbulluların trafik sorununu çözecek Sirkeci-Kazalıçeşme metro hattı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi verdi.

8 istasyondan oluşması plananan Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Raylı Sistem'e dair önemli bilgilendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının; yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışmasıdır." ifadelerini kullandı.

Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın yanı sıra 6 raylı sistem projesinin de son hızla devam ettiğine dikkat çeken Karaismailoğlu: İstanbul'da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı Metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı)Metrosu, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve bugün lansmanını yaptığımız, Kazılçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesidir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu, 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek.

Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı nereden geçiyor?

Kazlıçeşme, Yedikule, Kocamustapapaşa, Cerrahpaşa, Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sirkeci durağı olacak.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ne zaman açılacak?

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız." dedi.