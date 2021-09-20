Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı nereden geçiyor? Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı durakları nerede?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'a nefes aldıracak bir projeye daha imza attı. Sirkeci'den Kazlıçeşme'ye kadar uzanacak yeni metro hattı projesi sonrası İstanbullular Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı nereden geçiyor? Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı durakları nerede bulunuyor? sorularını sormaya başladı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'na, Osmangazi Köprüsü’nden sonra şimdi İstanbulluların trafik sorununu çözecek Sirkeci-Kazalıçeşme metro hattı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi verdi.
8 istasyondan oluşması plananan Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Raylı Sistem'e dair önemli bilgilendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının; yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışmasıdır." ifadelerini kullandı.
Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın yanı sıra 6 raylı sistem projesinin de son hızla devam ettiğine dikkat çeken Karaismailoğlu: İstanbul'da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı Metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı)Metrosu, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve bugün lansmanını yaptığımız, Kazılçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesidir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu, 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek.
Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı nereden geçiyor?
Kazlıçeşme, Yedikule, Kocamustapapaşa, Cerrahpaşa, Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sirkeci durağı olacak.
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ne zaman açılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız." dedi.