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Sirke küpüne öfke mideye zarar!

Sinir sisteminin nasıl çalıştığının göstergesi, sigortası midemiz! Bu hassas organımız hissî ve ruhî halimize göre hemen tepki veriyor. Mide suyu ona göre salgılanıyor. Hiç farkında bile olmuyoruz. Ve bundan yine midemiz zarar görüyor.

25 Aralık 2018 Salı 15:14
Sirke küpüne öfke mideye zarar!

Beslenme tarzımız kadar hissî ve ruhî durumumuzu da kontrol ederek mideyi korumak gerek. Yani kendi kendimizin doktoru olmak zorundayız. İpin ucu kaçtığında bunun bedelini çeşitli hastalıklara yakalanarak ödeyen de yine biz oluyoruz.

Dikkat edilmesi gereken nokta; doğal gıda almaya çalışmak.

Çalışma tempomuza dikkat etmek.

Stresli ortamdan uzaklaşmak.. Çünkü sıkıntı, gerginlik midenin baş düşmanı. Bu yüzden işe gidip gelirken yürüyüş yapmaya ve temiz hava almaya özen gösterin

Yemek yerken sıkıntılarınızı da masaya getirmeyin.

Ayrıca yorgunluktan dolayı aç olduğunuzu hissetmiyorsanız, yemekten önce küçük bir dinlenme molası verebilirsiniz.

Bunun yanı sıra yemekleri çok sıcak ve iyi çiğnemeden yutmak, sorunların artmasına sebep oluyor.

Ayrıca sıcak bir yemeğin üzerine dondurma yemek veya soğuk suyu devirmek de yanlış.

Beyaz şeker yerine esmer şeker, midenin sindirimi açısından çok daha faydalı.

Mide asidini artırıcı sosları da kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

Mide yanması sorununuz varsa sıcak suyun içine çiğ patates doğrayarak için. Patates fikri cazip gelmediyse, havuç suyu veya lahana suyunu da deneyebilirsiniz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:14
  1. mide
  2. mide sağlığı
  3. öfkenin zararları

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