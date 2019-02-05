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'Şirk dolu şarkıları' savunmak Akif Beki'ye kaldı! Az da olsa Erdoğan'dan nasiplenmemiş'

Yıllarca Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yürüten Karar gazetesi yazarı Akif Beki, geçtiğimiz günlerde sanat adı altında yapılan ve‘Allah’a şirk koşan’ şarkıları deşifre eden haberimizden rahatsız oldu.

05 Şubat 2019 Salı 17:07
'Şirk dolu şarkıları' savunmak Akif Beki'ye kaldı! Az da olsa Erdoğan'dan nasiplenmemiş'

yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’nin  geçtiğimiz günlerde, “Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!” başlığıyla yayınladığı haber, sol kırması meydanında yanı sıra Karar gazetesi yazarı Akif Beki’yi de rahatsız etti. Aydın Doğan’ın ‘kartel’ medyasında görev süresi bitikten sonra Karar gazetesinin yolunu tutan Beki, sanat adı altında yapılan ve "Allah’a şirk koşan" sözde şarkıları yazan ve okuyanların avukatlığına soyundu.

İslam’a aykırı olan sözlerin yer aldığı sözde şarkıları, “Beğenen dinler, beğenmeyen kulağını tıkar.” sözleriyle savunan Akif Beki, vatandaşlarının yüzde 99’unun Müslüman olduğu Türkiye’de, halkın manevi değerlerini hiçe sayan ve adeta dindar toplumun altına dinamit döşeyen skandal şarkıları deşifre etmemizden rahatsız oldu.

‘Az da olsa Erdoğan’dan nasiplenmemiş’

Uzun yıllar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapan ve belki de bu görevdeyken yüzünü gizleyen Akif Beki’nin, manevi ve dini değerleri karşı olan bu tutumu, ‘Yıllarca Erdoğan’ın danışmanlığına yapmasına rağmen, az da olsa Erdoğan’dan nasiplenememiş’ yorumuna neden oldu.

Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!

Akit Müslümanları uyarınca rahatsız oldular... 'Şirk dolu şarkılar'la medyadaki İslam düşmanlığının anatomisi!

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:07
  1. Aydın
  2. Akif Beki
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • İrfanİrfan32 dk önce
    Yaptığı yorumlarda damışmanlık döneminden kalıntılar olmasın...Saray zihniyeti...Ilımlı İslam bireyleri
  • talha talha 33 dk önce
    haber sitenizden ricam metinde geçen sözde şarkıları yazan ve okuyanların avukatlığına soyundu.ifadesinde avukatlığı ön plana çıkararak kötü şeylerin savunuculuğu anlama gelecek bir ifade bulunmamanızdır. Hiçbir meslek kötü bir şeyle yan yana alınmamalıdır nice temiz avukatlar halkımıza yardımcı olmuştur. Bu algı ve imajı etkilememesi için kötü bir değerle eş tutulmamalıdır. teşekkürler
  • memetmemet33 dk önce
    yav neden böyle oluyor geçmişte baş üstünde tuttuklarınız azıcık eleştirdiğinde hemen afaroz ediyorsunuz unutmayın sizlerde zamanı geldiğinde aynı duruma düşebilirsiniz ne yani sürekli sizim dediğinizimi tasdik etmelilerki iyi olalar yazık sizlere

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