"Şırınga hemşire" fena bozuldu

Türkiye'deki orman yangınlarını siyasi malzeme yapmaya çalışan CHP yandaşı muhaliflere, Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Ali Okan Ertürk'ten dikkat bir tepki geldi.

Sosyal medya hesabından gazetecilerin yangını provoke eden CHP yandaşı gazetecilerin sahada bulunmadığını ima eden bir tweet atan Vatan Partili Ertürk, sosyal medya hesabından yangın söndürme çalışmalarına katılan vatandaşların fotoğrafını paylaştı ve "Şu öndeki Şirin Payzın, yanındaki Özlem Gürses arkadaki de Şebnem Korur Fincancı değil mi? Yok yanlış görmüşüm, bildiğimiz ANADOLU KADINI'ymış bunlar..." ifadelerini kullandı.

"Kaostan beslenenler" etiketiyle paylaştı

Vatan Partisi'nin yayın organı Ulusal Kanal'ın Ankara Temsilcisi Gürkan Demir, "Kaostan beslenenler" etiketiyle, terör örgütlerine ve sapkın akımlara destek vermesiyle bilinen, Öcalan sevdalısı, PKK sözcüsü ve Ermeni iddialarının savunucusu Türk Tabipler Birliği’nin başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı Yunanistan yanınca üzülen fakat Türkiye'ye algı operasyonu çeken Şirin Payzın'ı ve Çin treni yalanı eline patlayan, hedef aldığı insanları neden hedef aldığını da bilmeyip sürü psikolojisine kapılan, gördüğü 'mizah' haberlerini gerçek sanıp canlı yayında son dakika diye okuyan 'şırınga Özlem' lakaplı Özlem Gürses'i etiketleyip bu gönderiyi paylaştı.

Özlem Gürses fena bozuldu

Gazeteci Özlem Gürses ise, yangın bölgesinden yaptığı yayını paylaştı ve “Gürkan… takım elbise çok yakışmış. Utanmıyorsun değil mi?” dedi.