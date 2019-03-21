Şirin bir yuva insana huzur ve mutluluk verir

Baharla birlikte çiçek çiçek renkler cümbüşü yaşayan bir evin görüntüsü hem içinde yaşayanlara hem bakıp imrenenlere huzur ve mutluluk dağıtır.

Çiğdem ve kardelen erkencidir şubatta, nergis ve sümbül martta, lale de nisan başında çiçek açar.

Lale ve sümbül soğanlarını seçerken içlerinin dolu (sıkı), çaplarının da geniş olanlarını seçerseniz, güzel ve kocaman çiçekler açar.

Masrafı göze alarak çok bol soğan dikmeniz gerekir. Paketlerin üzerinde genellikle sağ üst köşede türünü belirtilen botanik yazısı varsa gelecek yıl da aynı yerden ürün almanız daha sağlıklı olur. Hybrid (melez) türlerde bir seneden fazla ürün almak biraz güç olabilir. Dikim boyu soğanın çapının 3 katı olmalı. Mesela 3 santimetre çap için 9 santimetre derinlik yeterlidir. Aralıklara gelince, küçük soğanlarda 5-10 santimetre, lale ve sümbüllerde 15 santimetre kâfidir.

Toprağına dikkat

Dikmek için drenajı iyi olan topraklar yeterlidir. Eğer toprağınız killi ise yani ne demek bu; ağır ve yapışkan çamur ise dere kumu ile karıştırın ve dikim yapacağınız çukura bir miktar kum çakıl ya da mıcır döşeyin.

Soğanlı bitkiler organik olmaları şartıyla, kompost, yaprak çürüğünü severler.

Saksıya dikerken önceden kullandığınız toprağı tekrar kullanmayın. "Saksıda hazır toprak var” demeyin. O artık toprak değil, sadece su tutan bir karışımdır. Tazeleyin. Onu bir araziye dökün.

Mevsimi geçip yaprakları sarardıktan sonra soğanları sökün ve temizleyin. Gazete kağıdına sararak serin ve kuru ortamda koruyun. Soğanları her sene yenilemek en doğrusudur ama, bir iki sene idare eder..

Kesmeden önce yaprakların tamamen solmasını bekleyin. Bitki, yaprakları aracılığıyla bir sene sonrasının besin rezervini sağlar. Ayrıca bitkinin yorulmaması için çiçeği solar solmaz sapının dibinden kesin.

Soğanlı çiçekler saksıda gayet güzel olur. Taze toprağa değişik türleri de dikebilirsiniz. En alta sümbül, bir üstüne lale, en üste de çiğdem dikip, zengin bir görünüm elde edebilirsiniz.

Lale evde olmaz

Sümbül, nergis, çiğdem, Amarilis evinizin sabah güneşi alan, aydınlık bir yerinde yetişebilir. Lale daima bir soğuk şoku ister, evde denemeyin. Günümüzde evde yetiştirmeye hazır kitleri büyük marketlerde bulabilirsiniz.

Soğanlıların özelliği

Birçok yıl ardı ardına gelişmek ve çiçek açmak için gerekli besin deposunu yer altında bulunan organlarında bulunduran bitkilere verilen genel addır. Adı üstünde tıpkı soğan gibi.. Lale, sümbül, nergis soğanlı; anemon ve begonya yumrulu; glayöl ve çiğdem soğansı yumrulu; kana, kala, yıldız çiçeği ve süsen köksaplı çiçeklerdir. Bu türlerin soğan boyları gibi gelişmiş halleri değişik boyda olur.