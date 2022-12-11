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Dünya Sırbistan'dan NATO'ya Kosova teklifi
Dünya

Sırbistan'dan NATO'ya Kosova teklifi

Kosova ve Sırbistan arasında süren gerginlik dinmek bilmiyor. En son Sırbistan NATO'ya Kosova'da güvenlik güçleri bulundurmayı talep edecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 02:03:00 -
Sırbistan'dan NATO'ya Kosova teklifi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, Sırbistan-Kosova ilişkilerini değerlendirdi.

Son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylara dikkati çeken Vucic, ülkesinin KFOR'a, Sırp ordusu ve polisini bölgeye konuşlandırma talebinde bulunacağını belirtti.

Vucic, "Kosova'nın kuzeyinde yaşayan, hayatta kalmak ve ailelerini korumak için mücadele eden vatandaşlarımıza 'teslim olmak yok' mesajını gönderiyorum. Bu, devletin kararıdır ve bunu bana gelecek herkes böyle bilmelidir. Şahsi olarak ödeyeceğim bedelden endişe etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin başta Brüksel Anlaşması olmak üzere tüm anlaşmalara 10 yıl boyunca saygı duyduklarının altını çizen Vucic, Kosova tarafının bu anlaşmalara saygı duymadığını savundu.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova, bir kez daha gerilmişti.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kosova tarafı, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Yerel medyadaki haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu ifade ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

Öte yandan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani bu akşam yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki 4 belediyede erken yerel seçimlerin, Nisan 2023'e ertelendiğini duyurdu.

 

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