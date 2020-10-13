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Spor Sırbistan'dan flaş Türkiye kararı
Spor

Sırbistan'dan flaş Türkiye kararı

UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçında karşı karşıya geleceğimiz Sırbistan, 8 eksik oyuncuyla Türkiye'ye geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:43:00 -
Sırbistan'dan flaş Türkiye kararı

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Sırbistan'da 8 futbolcu kadroya alınmadı.

Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Kataj ve Sasa Zdjelar'ın kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye götürülmediği ifade edildi.

Ayrıca Milos Veljkovic de Norveç ile oynanan maçın ardından kadrodan çıkarılmıştı.

Sırbistan toplam 8 eksik futbolcu ile Türkiye maçı için İstanbul'a geliyor.

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