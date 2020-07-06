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Aktüel

Sırbistan'daki genel seçimin resmi sonuçları açıklandı

250 sandalyeli Ulusal Meclise 3 siyasi ittifak ile 4 azınlık listesi girdi - Cumhurbaşkanı Vucic'in Sırp İlerleme Partisi, Mecliste 188 sandalye kazandı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:53:01 -
Sırbistan'daki genel seçimin resmi sonuçları açıklandı

BELGRAD (AA) - Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimin resmi sonuçlarına göre, 250 sandalyeli Ulusal Meclise 3 siyasi ittifak ve 4 azınlık listesi girmeye hak kazandı.

Devlet Seçim Komisyonu (RIK), 1 Haziran'da 234 seçim merkezinde seçimin yenilenmesinin ardından nihai seçim sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak yüzde 60,65 oy alırken, mecliste 188 milletvekili sandalyesi elde etti.

Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) - Eşsiz Sırbistan (JS) ittifakı yüzde 10,38 oy alarak mecliste 32 sandalye kazanırken, Sırp Vatanseverler Birliği (SPAS) öncülüğündeki "Sırbistan İçin Zafer" ittifakı ise yüzde 3,83 oy alarak 11 milletvekili çıkardı.

Yüzde 3 seçim barajı zorunluluğu bulunmayan azınlıklar için ayrılan yerleri ise 4 seçim listesi paylaştı.

Voyvodina Macarlar Birliği yüzde 2,23 oy alarak 9, eski Sancak Müftüsü Muamer Zukorlic'in Adalet ve Barış Partisi (SPP) ile Makedonların Demokrat Partisi (DPM) ittifakı yüzde 1 oy alarak 4, Arnavut Demokrat Alternatifi - Birleşmiş Vadi yüzde 0,82 oy alarak 3 ve Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) yüzde 0,77 oy alarak 3 sandalye kazandı.

6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Sırbistan'daki genel seçime katılım oranı ise yüzde 48,93 olarak açıklandı.

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