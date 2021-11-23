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Dünya Sırbistan'da roket üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Sırbistan'da roket üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarında bir mühimmat fabrikasının roket üretim bölümünde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 23:02:00 - 2021-11-23 23:09:26

Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarındaki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın 15 kilometre güneyindeki banliyö bölgesi Lestane’deki bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sırbistan devlet televizyonuna göre patlamada en az 2 işçi hayatını kaybederken, en az 16 kişi yaralandı.

Patlama sırasında fabrikada 40 civarında kişinin bulunduğu aktarıldı. İlk patlamanın yerel saatle 14.00 sıralarında roket üretim bölümünde meydana geldiği ve patlama sesinin başkentten duyulduğu belirtildi. Fabrikanın otoparkındaki çok sayıda aracın da yandığı, ekiplerin fabrikadaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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