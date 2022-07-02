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Dünya Sırbistan'da insan kaçakçıları ile göçmenler arasında silahlı çatışma
Dünya

Sırbistan'da insan kaçakçıları ile göçmenler arasında silahlı çatışma

Sırbistan-Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen yaralandı. Çatışmanın Afganistan ve Pakistanlı insan kaçakçıları ile göçmenler arasında çıktığı kaydedildi.​​​​​​​

Yeniakit Publisher
2022-07-02 22:10:00 -
Sırbistan'da insan kaçakçıları ile göçmenler arasında silahlı çatışma

Sırbistan-Macaristan sınırında iki grup göçmen arasında çıkan silahlı çatışmada 1 göçmen öldü, 7 göçmen yaralandı.

Sırbistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre ülkenin kuzeyinden Avrupa'ya geçmek isteyen iki göçmen grubu arasında, Macaristan sınırında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen yaralandı.

Çatışmanın Afganistan ve Pakistanlı insan kaçakçıları ile göçmenler arasında çıktığı kaydedildi.​​​​​​​

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