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Dünya Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor
Dünya

Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mecliste yaptığı konuşmada ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerlediğini ancak NATO'ya girmek istemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 07:26:00 - 2023-02-05 08:06:00
Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor

Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile AB tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunun ikinci gününde açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin AB yolunda olduğuna dikkati çeken Vucic, "Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor. Sırbistan, askeri tarafsızlığını korumak ve güçlendirmek istiyor. Avrupa entegrasyonu ile Atlantik entegrasyonu arasında büyük bir fark var." dedi.

Vucic, iktidarda kalma uğruna asla müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, kendisi için önemli olanın Sırbistan'ın "hayatta kalması ve ilerlemesi" olduğunu söyledi.

Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girmesine engel olacaklarını ifade eden Vucic, bunu yapabileceklerine inandığını kaydetti.

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Yorumlar

aynen böyle

adamsın adam nato demek abd ve ab emperyalizmine girmek onların kölesi olmak canlı kalkanı olmak demek sana helal olsun
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