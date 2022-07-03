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Dünya Sırbistan gençleri gönüllü askerliğe çağırdı
Dünya

Sırbistan gençleri gönüllü askerliğe çağırdı

Sırbistan Savunma Bakanlığı, ülkedeki gençleri gönüllü askerlik yapmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 01:59:00 -
Sırbistan gençleri gönüllü askerliğe çağırdı

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki 19-30 yaş arasındaki gençlerin gönüllü olarak 6 ay süreli askerlik hizmeti yapmaya davet edildiği duyuruldu.

Açıklamada, gönüllü askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin askeri alana gidiş dönüş biletlerinin karşılanacağı, hizmet süresi boyunca sağlık sigortalarının ödeneceği ve aylık 323 euro ödenek verileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, 6 aylık gönüllü askerlik hizmetini başarılı olarak tamamlayanlara, Sırbistan Ordusu'nda profesyonel olarak görev hakkı verileceğini duyurdu.

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