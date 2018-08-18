THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Sırbistan Futbol Federasyonundan flaş Beşiktaş kararı

Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşan Partizan'ın Pazar günü yapacağı lig mücadelesini ertelediğini duyurdu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:12
Sırbistan Futbol Federasyonundan flaş Beşiktaş kararı

Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Liginde Beşiktaş ile karşılaşacak Partizan'ın pazar günü oynaması gereken Süper Lig maçının ertelendiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan Süper Ligin 5. haftasında oynanması planlanan Partizan-Rad karşılaşması için iki kulübün erteleme talebinin kabul edildiği duyuruldu.

Söz konusu kararın, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak Partizan'a "tam destek" sağlamak amacıyla verildiğinin belirtildiği açıklamada, Sırbistan futbolu için önem taşıyan bu müsabaka öncesi gösterdiği anlayış ve saygı için RadKulübüne teşekkür edildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA BÜYÜK BİR TARAFTAR DESTEĞİ BEKLENİYOR

Açıklamada, Partizan'ın Avrupa Ligi grup aşamasında yer almasının ülke puanını önemli ölçüde artıracağı ve bunun tüm Sırp kulüplerinin faydasına olacağı için söz konusu Süper Lig maçının ertelendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, ateşli seyircisiyle dikkati çekiyor.

İç saha maçlarını başkent Belgrad'daki yaklaşık 32 bin kişilik Partizan Stadında oynayan siyah-beyazlılar, her maçını büyük bir taraftar desteği altında yapıyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:12
  1. Beşiktaş
  2. Avrupa
  3. Sırbistan
  4. Belgrad
  5. Sırbistan Futbol Federasyonu
  6. Partizan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da 2 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı
    1. Şanlıurfa'da 2 yıldır aranan cinayet..
    2. Nehirde kaybolan Batuhan'dan acı haber..
    3. 6 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi
    4. İzmir'de oyun havası dehşeti! Damat..
    5. Beykoz'da yokuş aşağı giden araç takla..
    6. Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri..
    7. UKOME'den sarı taksiler için flaş karar!
    8. Bursa’da gençlerin kavgasında kan aktı
    9. Kastamonu’da zabıta memuru, arkadaşını..
    10. Sağlık Bakanlığı'ndan bayram genelgesi
    11. Niğde'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    12. Düğünde oyun havası kavgası: 1 ölü
    13. Yalçın Akdoğan'ın yeni görevi belli oldu
    14. Sırbistan Futbol Federasyonundan flaş..
    15. Çanlar Netanyahu için çalıyor!..
    16. Hacı adayları yarın Arafat'a çıkacak
    17. 27 yaşındaki Fransız genç Müslüman oldu
    18. Başkan Erdoğan oyunu kullandı
    19. Avrupa ülkesinde Putin krizi! İstifa..
    20. Gargat ağacı için, Filistinlilerin..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?