Şiran Belediye Başkanı Özel ve Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun koronavirüse yakalandı
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçe Belediye Başkanı Mutlu Özel ile Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Şiran Belediye Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum şu an iyi. 10 günlük karantina ve tedavi sürecim başlamıştır. Dua eder, dua beklerim." açıklamasında bulundu.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor Kulübünün başkanı ve Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Genel Başkanı Olgun da koronavirüse yakalandığını bildirdi.
Aynı zamanda Eyüp Sultan Belediyesi Zabıta Müdürü olarak görev yapan Olgun, sosyal medya paylaşımında, aile bireylerinin ardından bugün de kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Paylaşımında "Vatandaşlarımız yakalanmasın diye maske, mesafe, hijyen kurallarını sürekli denetlememize rağmen kendimizi koruyamadık." ifadesini kullanan Olgun, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.