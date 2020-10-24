  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şiran Belediye Başkanı Özel ve Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun koronavirüse yakalandı
Aktüel

Şiran Belediye Başkanı Özel ve Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:59:22 -
Şiran Belediye Başkanı Özel ve Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun koronavirüse yakalandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçe Belediye Başkanı Mutlu Özel ile Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şiran Belediye Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum şu an iyi. 10 günlük karantina ve tedavi sürecim başlamıştır. Dua eder, dua beklerim." açıklamasında bulundu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor Kulübünün başkanı ve Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Genel Başkanı Olgun da koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Aynı zamanda Eyüp Sultan Belediyesi Zabıta Müdürü olarak görev yapan Olgun, sosyal medya paylaşımında, aile bireylerinin ardından bugün de kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında "Vatandaşlarımız yakalanmasın diye maske, mesafe, hijyen kurallarını sürekli denetlememize rağmen kendimizi koruyamadık." ifadesini kullanan Olgun, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
Ülkede alarm verildi! 43 şehirde tüm iş yerleri kapatılıyor
Dünya

Ülkede alarm verildi! 43 şehirde tüm iş yerleri kapatılıyor

İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 26 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında market, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler..
Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı
Gündem

Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Laikçi tayfa yine mide bulandırdı. Kırmızı Oda'nın oyuncusu cenazesinden cinsellikle anılmak istediğini söyledi ve "" ifadesinde bulundu..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay