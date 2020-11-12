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Spor Sıradaki maçlar Başakşehir, Fenerbahçe! Beşiktaş adeta revire döndü
Spor

Sıradaki maçlar Başakşehir, Fenerbahçe! Beşiktaş adeta revire döndü

Beşiktaş stoperi Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıkmasından sonra yeni gelişme yaşandı. Vida'nın yanı sıra Rosier ve N'Sakala'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:50:00 -
Sıradaki maçlar Başakşehir, Fenerbahçe! Beşiktaş adeta revire döndü

21 Kasım'da Başakşehir'le ve sonrasında da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, koronavirüs testi pozitif çıkan ve sakatlıkları bulunan isimler Sergen Yalçın'ı düşündürüyor.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında yalnızca 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta savunma hattı S.O.S veriyor.

Son oynanan Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin'in yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular da teknik heyetin moralini bozdu.

Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın A Milli Takımımız'la oynadığı maçın devre arasında koronavirüs testinin pozitif çıktığının öğrenilmesiyle oyundan alınması büyük tepki çekmişti.

Tecrübeli futbolcunun Şenol Güneş başta olmak üzere Dorukhan ve birçok milli futbolcuyla temas kurması vakaların artması endişesini artırıyor.

Savunmada eksikler çok

Öte yandan savunma hattının diğer oyuncuları da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için 21 Kasım'da oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Vida'nın yanı sıra Rosier ve N'Sakala'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı öğrenildi. Stoperdeki bir diğer isim olan Welinton da sakatlığı sebebiyle tedaviye alınırken, elde kalan tek sağlam stoper Francisco Montero oldu.

Başakşehir karşısında kritik bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ise ilk 11 tercihi konusunda kara kara düşünüyor.

Ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların, 29 Kasım'daki Fenerbahçe maçında yer alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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