Sıradaki isim Alman büyükelçi! DEM’lenen DEM’lenene
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisini (DEM Parti) ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamada, Schulz'un DEM Parti genel merkezinde Eş Genel Başkanlar Tulay Hatımoğlulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede, güncel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
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