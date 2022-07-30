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Dünya Sıra Türki Cumhuriyetlerde mi? İsrail ile Özbekistan arasında ilişkiler güçleniyor
Dünya

Sıra Türki Cumhuriyetlerde mi? İsrail ile Özbekistan arasında ilişkiler güçleniyor

İsrail'in bu güne kadar Özbekistan ile birçok alanda iş birliği anlaşmasına vardığı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 17:53:00 -
Sıra Türki Cumhuriyetlerde mi? İsrail ile Özbekistan arasında ilişkiler güçleniyor

İsrail'in dünya genelinde iş birliğini güçlendirdiği ülkelerin sayısı artıyor.

Filistin halkının bu iş birliklerine tepki göstermesine rağmen, son olarak Özbekistani İsrail ile bazı konularda iş birliğine vardı.

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked liderliğindeki bir heyet ve Özbekistan başbakanının danışmanı Haridin Haridov öncülüğündeki heyet 27 Temmuz'da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

İki ülke arasında varılan iş birliği çerçevesinde Özbekistan'daki hemşire personeline İsrail'de istihdam sağlanacak.

Anlaşma sonrası İsrailli bakan Şaked "Bugün Özbek hükümetinin temsilcileriyle sağlık alanına büyük katkı sunacak ikili bir anlaşma imzaladım. Anlaşma sayesinde marifetli hemşireler ve hastabakıcılar, değerli halkımıza çok yardımcı olacak." dedi.

Taraflar arasındaki ilişkilerin gelişmesinin Temmuz 2020 tarihinde İsrail'in Özbekistan büyükelçisi olarak atanan Zehavit Ben-Hillel'in girişimleri doğrultusunda sağlandığı aktarılıyor.

2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları öncesinde de Özbekistan ve İsrail'in sıkı bir ilişki içerisinde olduğu biliniyor.

Büyükelçi Zehavit Ben-Hillel, İsrail'in Özbekistan'ı "Orta Asya'ya öncülük eden bir lider olarak gördüğünü" söylemişti.

Kaynak: Mepa News

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