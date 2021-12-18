Sıra sana da gelecek! FETÖ’nün yelpazecisi de yakalandı
FETÖ terör örgütü ele başı Fettullah Gülen'i baygınlık geçirdiği sırada yellerken ünlenen firari örgüt üyesi Adem Zengin, İzmir'de gözaltına alındı.
Yıllardır firariydi, yakayı sonunda ele verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı sanığı elebaşı Fettullah Gülen'in yelpazecisi operasyonda yakalandı.
Kapatılan Zaman gazetesinin Kazakistan temsilcisi ve FETÖ destekçisi dernekte genel sekreterlik yapan Adem Zengin, hain darbe girişimi sonrası kayıplara karışmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari örgüt üyesi, İzmir'de gözaltına alındı.
Adem Zengin 90'lı yıllarda Fettullah Gülen'in baygınlık geçirdiği sırada yanında onu yelleyen kişi olarak ünlenmiş, gözyaşları döktüğü görüntülerin ardından "FETÖ'nün yelpazecisi" olarak anılmıştı.