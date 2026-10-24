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Yaşam Marketin önüne kamyonetle geldiler! Yaklaşık 200 kilo patatesi çalıp böyle kaçtılar
Yaşam

Marketin önüne kamyonetle geldiler! Yaklaşık 200 kilo patatesi çalıp böyle kaçtılar

Yeniakit Publisher
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Avcılar’da kamyonetle bir zincir marketin önüne gelen şüpheliler, iş yeri önünde bulunan yaklaşık 200 kilogram patatesi araca yükleyerek uzaklaştı.

İstanbul Avcılar’da gündüz saatlerinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Olay, 22 Ekim saat 16.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir marketin önüne kamyonetle gelen 4 şüpheliden 3'ü araçtan inerek iş yerinin önünde bulunan 3 çuval patatesi çaldı. Patates çuvallarını kamyonete yükleyen şüpheliler, hızla caddeden ayrıldı. Market çalışanları, patates çuvallarını iş yerinin önünde bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol etti. Çuvalların çalındığını fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibine bildirdi. İş yeri sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin patates çuvallarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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