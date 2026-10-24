  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Derhal iptal edilsin! İsrail yanlısı komedyen İstanbul'da sahne alacak! Mustafa Ceylan: Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz plan yapanlar duvara tosladı Ali Karahasanoğlu o sözlere dikkat çekti: “Adaletli olmak ömrü uzatır” Tom Barrack'tan İran çıkışı: Hafta sonu operasyon sinyali! 24 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 24 Ekim 1284: Hüsameddin Çelebi'nin vefatı (Mevlâna'nın Hâlifesi, Mesnevi'nin Kâtibi) 'Erdoğan' diyeni katlettiler! Ankara’da 650 milyon liralık dev operasyon! Eğlence mekanları, şirketler, evler... Yunan medyası isyan etti! 'Türkiye'den bir tokat daha yedik' Ukrayna'nın üçte biri gidiyor! Putin-Zelenski anlaşacak mı?
Medya İlk durağı orası olacak! Hakkı Bulut hastaneden çıkar çıkmaz şaşırttı
Medya

İlk durağı orası olacak! Hakkı Bulut hastaneden çıkar çıkmaz şaşırttı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İlk durağı orası olacak! Hakkı Bulut hastaneden çıkar çıkmaz şaşırttı

İstanbul Beylikdüzü’nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hakkı Bulut, ilk iş olarak Ataköy’e gidip 1 saat spor yapacağını açıkladı.

Sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, geceyi gözetim altında geçirdikten sonra taburcu edildi.

 

Geceyi hastanede geçirdi

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda sahne alan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Tekerlekli sandalye ile çıkışa kadar gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" dedi.

Şarkı söylediği sırada fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Şarkı söylediği sırada fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Aktüel

Şarkı söylediği sırada fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Kimdir Bu Hakkı Bulut, sağlık durumu nasıl? Hakkı Bulut hastalığı nedir, kaç yaşında nereli?
Kimdir Bu Hakkı Bulut, sağlık durumu nasıl? Hakkı Bulut hastalığı nedir, kaç yaşında nereli?

Biyografi

Kimdir Bu Hakkı Bulut, sağlık durumu nasıl? Hakkı Bulut hastalığı nedir, kaç yaşında nereli?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23