İlk durağı orası olacak! Hakkı Bulut hastaneden çıkar çıkmaz şaşırttı
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İstanbul Beylikdüzü’nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hakkı Bulut, ilk iş olarak Ataköy’e gidip 1 saat spor yapacağını açıkladı.
Sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, geceyi gözetim altında geçirdikten sonra taburcu edildi.
Geceyi hastanede geçirdi
Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda sahne alan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Tekerlekli sandalye ile çıkışa kadar gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" dedi.