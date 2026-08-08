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Gündem Sır perdeleri bir bir aralanıyor! 2 faili meçhul daha aydınlatıldı
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Sır perdeleri bir bir aralanıyor! 2 faili meçhul daha aydınlatıldı

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Sır perdeleri bir bir aralanıyor! 2 faili meçhul daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'daki iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in resmi X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir!

Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

 

Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.

Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi.

 

Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın “yüksekten düşme” gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi.

 

Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

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Yorumlar

MUSA YILDIZ

DARISI 2 TEMMUZ 1993 SİVAS MADIMAK OLAYLARIYLA 5 TEMMUZ 1993 BAŞBAĞLAR KATLİYAMININ ÇÖZÜLMESİNDE İNŞALLAH. BAŞBAĞLARIN KATİLLERİ YAKALANDIĞI HALDE KİMLER TARAFINDAN BIRAKTIRILDI MUTLAKA AYDINLANMALI.

gurbetçi

sayın bakanımıza tşk ederiz.ama anlamadığım bişey var.bu dosyaları daha önce araştıranlar olmadımı.bir çok olay demekki sallama usulü yapılmış.adalet her zaman adalet illaki bişeylerin mi değişmesi lazım
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