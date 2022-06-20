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Medya Sır ölüm! Acı haber geldi
Medya

Sır ölüm! Acı haber geldi

Birçok dizi ve reklam filminde rol alan oyuncu Yonca Türkmen hayatını kaybetti. Türkmen'in evinin balkonundan düşerek can verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 08:58:00 -
Sır ölüm! Acı haber geldi

Ünlü oyuncu Yonca Türkman talihsiz bir şekilde can verdi. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Türkman, apartmanın 15. kattaki dairesinin balkonundan düşerek öldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Birçok dizide rol alan oyuncu dün sabah, Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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