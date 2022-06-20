Sır ölüm! Acı haber geldi
Birçok dizi ve reklam filminde rol alan oyuncu Yonca Türkmen hayatını kaybetti. Türkmen'in evinin balkonundan düşerek can verdiği öğrenildi.
Ünlü oyuncu Yonca Türkman talihsiz bir şekilde can verdi. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Türkman, apartmanın 15. kattaki dairesinin balkonundan düşerek öldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Birçok dizide rol alan oyuncu dün sabah, Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.