Sır olay ortaya çıktı! Rus pilot komutu yanlış anlayınca…

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belgelerinin ifşa olması, sır gibi saklanan birçok bilginin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. İngiliz Telegraph gazetesi, sızdırılan belgelerde yer alan ve geçtiğimiz sene yaşandığı öğrenilen tehlikeli bir detayı okuyucuları ile paylaştı.

Teknik arıza füzenin ateşlenmesini önledi

Habere göre, geçtiğimiz sene Rusya'ya ait bir Su-27 savaş uçağının pilotu yer kontrolöründen gelen komutu yanlış anlayınca İngiltere'ye ait gözetleme uçağına füze fırlattı.

Uçakta meydana gelen teknik bir hata, büyük bir krizin önüne geçti. Pilot füzeyi ateşlemeye çalıştı ancak fırlatma gerçekleşmedi.

"Savaş nedeni olabilirdi"

29 Eylül'de Karadeniz'de meydana gelen olay hakkında bilgisi olan ABD'li iki savunma yetkilisi, olayın ilk başta çok ciddi olduğunu ve bir savaş nedeni olabileceğini söyledi. Yetkililerden biri olayı "gerçekten korkutucu" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, 30 kişilik kapasitesi olan gözetleme uçağı olan İngiliz RC-135 Rivet Joint'in o sırada Su-27 pilotu ile yer kontrolü arasındaki iletişimi dinlediğini söyledi.

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Kraliyet Hava Kuvvetleri (Royal Air Force yani RAF) Sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmayı reddederken, olay İngiliz basınında yankı uyandırdı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ekim ayında parlamentoya bir Rus jetinin İngiliz uçağının yakına füze fırlattığını duyurmuş ve Kremlin'in kendisine "teknik bir arıza" açıklaması yaptığını belirtmişti.