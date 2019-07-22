Sır Kapısı'nı sunan FETÖ'cünün nerede olduğu ortaya çıktı! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı STV kanalında Sır Kapısı adlı programı sunan eski oyuncu Reha Yeprem'in nerede olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün televizyon kanalı olan STV'de Sır Kapısı adlı programı sunan Reha Yeprem'in Almanya'da Türkiye düşmanı Cem Özdemir tarafından düzenlenen organizasyonlarda görev aldığı öğrenildi. Bir dönem oyunculuk yapan Yeprem, FETÖ'ye katıldıktan sonra oyunculuğu bırakıp FETÖ'nün yayın organı STV kanalında Sır Kapısı adlı bir program sundu. Reha Yeprem'in en son Almanya'da Cem Özdemir tarafından organize edilen bir programda konser verirken görüntülendi. Fiziksel görüntüsü oldukça değişen Yeprem'in sosyal medyada FETÖ'cü paylaşımlara devam ettiği gözleniyor.

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