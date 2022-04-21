Sır dolu ölüm! Cesedin üzerine yazılı şifrenin...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz cuma günü otoyolun yakınlarındaki gölde bulunan kadın cesedi, üzerindeki şifreler nedeniyle büyük bir gizem yarattı.

Dövmesindeki Şifre Gizem Yarattı

Polisler kadına dair herhangi bir bilgiye ulaşmak için çaba gösteriyorlar. Salı günü genç kadının yüzünün bir taslağı yayınlandı. Aynı zamanda gövdesinin sağ tarafından bulunan ve gizemi çözülemeyen dövmesinin ve vücudunda bulunan diğer dövmelerin de çizimleri hazırlandı.

3 Ayrı Dövmesi Var

Gövdesinin sağında bulunan dövmenin FOE olarak okunan üç bitişik el yazısı harfinden oluştuğu düşünülüyor. Kadının sırtının alt kısmında bulunan bir başka dövmede ise yine bitişik el yazısı harfleriyle 'Kader' yazılıydı. Çizimi yapılan 3. dövme ise sağ kolunun iç kısmında bulunuyordu ve şapka takan sakallı bir adamın karikatürize edilmiş bir görüntüsüydü. Kadının yüzünün taslağı ise kısa saçlı, temiz yüzlü beyaz bir kadını resmediyordu.