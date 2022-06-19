Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor

Siper Hava Savunma Sistemi’yle ilgili çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini anlattı. Siper Projesi’nde görev alan mühendislerin başarılı bir test sonrası yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesabında paylaşan Demir, şöyle konuştu: “Türkiye iddialı projeler ortaya koydukça, bunları başardıkça ülkedeki birlik ve beraberlik ruhunu da ateşliyoruz. O ateşlenen ruhla gençlerimizdeki heyecan, mutluluk, birlik ve beraberlik sürekli gelişiyor. Gençlerimizi lüzumsuz gündemlerle meşgul etmek yerine bir amaca, projeye kilitlersek nasıl bir birlik, heyecan, kardeşlik ruhu oluşacağını göstermek amacıyla bu paylaşımı yaptım. Bu tür projeler artıkça ki savunma sanayiinde bunu görüyoruz. Proje ekiplerimiz bütün güçleriyle ülkemizin mutluluğu, refahı, güvenliği için çalışıyorlar. Bu çalışmayı yapmaktan da mutluluk ve gurur duyuyorlar.”

Testler devam ediyor

Demir, Siper Projesi’nde testlerin arka arkaya devam ettiğini bildirdi. Demir, her testin yeni bir kabiliyetin denenmesi ve sisteme yeni bir yetenek kazandırılması anlamına geldiğini söyledi. Demir, şunları ifade etti: “Her testimiz çok şükür gayet başarılı. Amaçlanan noktalara ulaşan, onları gerçekleştiren testler oldu. Yakında bir testimiz daha olacak. Gayet memnuniyetle görüyoruz ki Siper Projemiz, çok iyi gidiyor. Kademeli hava savunma sisteminin oluşturulmasında ülkemizin hava savunmasında önemli kabiliyetleri sahaya veriyor olacağız. O açıdan bir taraftan Milli Muharip Uçak (MMU) faaliyetleri devam ederken bir taraftan da güzel bir hava savunma sistemini yerli olarak kurmak ve bunu hizmete vermek gibi bir yolda yürüyoruz. İnşallah bu çalışmaların sonucu artık ülkemiz ‘Patriot mu verdiler’, ‘SAMP/T mi aldık’, ‘Falanca ambargo uygulandı mı’ gibi tartışmaların tamamen dışında kalacak. ‘Kardeşim vermezseniz vermeyin, biz daha iyisini yaparız’ deyip yolumuza devam edeceğiz.”

Duygusal yakınlık eyleme geçmeli

Demir, Azerbaycan tarafından kullanılan savunma sanayii ürünlerine de değindi. Demir, ‘kardeşlik’ ve ‘tek millet’ yaklaşımının lafla olmadığını; duygusal yakınlığın bir yerde eyleme geçmesi gerektiğini belirtti. Projelerde müşterek çalışmanın ve ürünleri ortak kullanmanın kardeşlik ruhunu pekiştirdiğine dikkati çeken Demir, şunları dile getirdi: “TEKNOFEST Azerbaycan’da güzel örnekleri görüyoruz. TEKNOFEST diğer kardeş ülkelere de yayılarak ülke gençliklerinin, teknolojiye kafa yoran insanların el ele vermelerine yol açacak. Türkiye’nin iddialı projelerine kardeş ülkelerin dahil olmalarını arzu ediyoruz, teşvik ediyoruz. ‘Kapımız açık’ diyoruz. Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu da bu ürünlerimizin teknolojik kabiliyetleri ortaya çıktıkça görecekler.”