Şinzo suikastında yeni gelişme

Kyodo'nun haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktardı.

Yamagami'nin ilk olarak bu grubun liderine saldırı planladığını anlattığını kaydeden müfettişlere göre, şüpheli, Abe'nin söz konusu "grubu Japonya'da desteklediğine" inandığını söyledi.

Bu arada, Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu.

Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi.

Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti. Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.