  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şinzo suikastında yeni gelişme
Dünya

Şinzo suikastında yeni gelişme

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya'nın bir dini lideri de hedef almak istediği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 02:01:00 -
Şinzo suikastında yeni gelişme

Kyodo'nun haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktardı.

Yamagami'nin ilk olarak bu grubun liderine saldırı planladığını anlattığını kaydeden müfettişlere göre, şüpheli, Abe'nin söz konusu "grubu Japonya'da desteklediğine" inandığını söyledi.

Bu arada, Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu.

Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi.

Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti. Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23