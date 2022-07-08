Şinzo Abe kimdir? Şinzo Abe kaç yaşında? Şinzo Abe ne zaman japonya başbakanı oldu?

Şinzo Abe, 21 Eylül 1954 tarihinde doğdu. Japon siyasetçi. Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan kişidir. Japonya'nın hükûmeti kapsamında 26 Eylül 2006'da özel bir toplantıyla Japonya'nın Başbakanı olarak seçildi. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon Başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nin torunu ve eski dışişleri bakanı Şinzo Abe'nin oğlu.

Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

Siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şinzo Abe da siyasetçiydi. Annesi Yōko Kishi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızıydı. 9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti. 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu.