  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sinyalizasyon direğine çarpan şüpheli yaralandı
Yerel

Sinyalizasyon direğine çarpan şüpheli yaralandı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan şahıs sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kadın yaralandı. Kaçan sürücü alkollü çıkarken dolandırıcılık suçundan da aranması olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 07:00:00 - 2022-01-10 07:03:56
Sinyalizasyon direğine çarpan şüpheli yaralandı

Alınan bilgiye göre, Adana'da Seyhan Devriye Ekipleri, devriye görevi yaptığı esnada şüphelendiği otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Berat Ç. polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli şahsın aracının peşini bırakmayıp kovalamaya başladı.

Sürücü Berat Ç. trafik kurallarını hiçe sayarak hızla polislerden kaçmaya devam etti. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’na giren Berat Ç., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı.

Araçtan çıkan Berat Ç. ve kadın arkadaşı Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı. Polis kazanın yaşandığı bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişiyi de ayakta tedavi etti.

Trafik polisleri, sürücü Berat Ç’ye yaptığı alkol testinden 1.45 promil alkollü olduğunu belirledi. Asayiş ekipleri ise GBT sorgusu yaptığında Berat Ç.’in dolandırıcılık suçundan aranmasını olduğunu tespit etti. Sürücü Berat Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay