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Sinüsler bitkisel yollarla nasıl boşaltılır?

İbrahim Saraçoğlu'nun harika bir kürünü sizler için derledik.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:20
Sinüsler bitkisel yollarla nasıl boşaltılır?

Sinüslerin tıkanması çok büyük sorunlar meydana getiriyor. Bu durumdan muzdarip olanların yaz-kış burun akıntısı ya da geniz akıntısı sorunu yaşamamaları için yapması gerekenler çok basit.

Papatyanın güzelliklerinden yararlanarak, içindeki yağlar ve buhar sayesinde sinüs içlerindeki mikrobik her türlü bakteri dışarı çıkacaktır.

Papatya kürü nasıl uygulanır?

Yarım litre kadar suyu kaynatarak içerisine 1 çay bardağı kadar kurutuluş papatya ilave edin. İyice kaynadığında yüzünüzü yaklaştırıp, başınıza bir havlu geçirerek, 5 dakika boyunca buharını soluyun. 

Ardından 10 dakika ara verip, 5 dakika tekrar soluyun. Bu işlemi 3 kere tekrar edin. Ortalama 4 günün sonunda bütün sinüsleriniz boşalmış olacaktır.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:20
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  2. sinüs tıkanması
  3. sinüsler boşaltılır mı
  4. geniz akıntısı
  5. alerji
  6. allerjen maddeler

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